RADAR BOGOR - Penumpang KA Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta) akan disediakan gate khusus saat hendak naik dari Stasiun Bogor.

Gate khusus itu akan di tempatkan di peron 8. Dalam waktu dekat, pengelola Stasiun Bogor akan menyiapkan infrastruktur pendukungnya.

“Branding gate khusus KA bandara, flow, kursi tunggu, dan perangkat lain. Cuma sekarang belum disiapkan,” kata Kepala Stasiun Bogor Djoko Utomo.

Advertisement Sementara itu, Manajer Public Relation KAI Commuter Leza Arlan menjelaskan gate KA Basoetta akan dipisah dari KRL pada umumya.

“Gate akan dibuat terpisah dan akan diperiksa kembali saat menuju peron dan akan naik kereta,” terang Leza, pada awak media.

Penumpang yang sudah mendapat tiket KA Basoetta tidak bisa langsung masuk. Tiket tersebut harus discan terlebih dahulu oleh petugas.

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“Ya semua tiket Basoetta harus discan pada gate saat in dan out,” tegas Leza pada Kamis 19 November 2026 siang.

Leza menjelaskan semua rencana tersebut masih dalam tahap persiapan. KAI sendiri juga tengah menanti izin operasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

“Masih dalam persiapan, karena masih menunggu izin operasi dari DJKA Kementerian Perhubungan,” ujar Leza saat dikonfirmasi lebih lanjut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, perluasan layanan KA Basoetta ini akan mulai beroparasi pada Desember 2026 mendatang.