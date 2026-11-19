RADAR BOGOR – Ajang kreativitas dan kompetisi antarmahasiswa Fakultas Teknik dan Teknologi (FTT) IPB University, FAC X Red's Cup 2026, sukses digelar dengan melibatkan sekitar 2.000 peserta.

Setelah berlangsung selama enam pekan, rangkaian kegiatan yang mempertandingkan bidang seni, olahraga, hingga esports tersebut resmi berakhir melalui Grand Closing pada 24 Oktober 2026 di IPB University, Dramaga.

Mengusung tema "Beyond The Game: Unite To Win", kegiatan yang diinisiasi Departemen Minat dan Bakat BEM FTT IPB University ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan, kreativitas, sekaligus memperkuat solidaritas antarmahasiswa di lingkungan fakultas.

Advertisement Penyelenggaraan FAC X Red's Cup 2026 tahun ini terasa semakin istimewa karena melibatkan seluruh enam program studi di bawah naungan FTT.

Keenamnya adalah Teknik Pertanian dan Biosistem, Ilmu dan Teknologi Pangan, Teknik Industri Pertanian, Teknik Sipil dan Lingkungan, Teknik Kimia, serta Teknik Mesin.

Dua program studi terakhir, yakni Teknik Kimia dan Teknik Mesin, tercatat baru pertama kali mengikuti kompetisi tersebut setelah bergabung dalam lingkungan FTT.

Advertisement Kehadiran keduanya semakin memperluas partisipasi mahasiswa dalam ajang tahunan ini.

Pada malam puncak penutupan, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan berhasil keluar sebagai Juara Umum FAC. .

Sementara itu, predikat Juara Umum Red's Cup diraih Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan.

Wadah Pengembangan Kreativitas dan Bakat Mahasiswa FTT

Penyelenggaraan FAC X Red's Cup 2026 dilatarbelakangi pentingnya seni dan olahraga dalam membentuk karakter individu maupun bangsa.