RADAR BOGOR – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor berhasil memperoleh penghargaan sebagai daerah dengan Infrastruktur Zakat Terbaik dalam ajang Apresiasi Baznas Jawa Barat.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas Jawa Barat yang berlangsung di Hotel Grand Asrilia, Kamis, 19 November 2026.

Ketua Baznas Kota Bogor bersama jajaran pimpinan turut menghadiri kegiatan tersebut secara langsung, bersama perwakilan Baznas dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Advertisement Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan terhadap upaya Baznas Kota Bogor dalam mengembangkan sarana dan sistem pengelolaan zakat, sekaligus memperkuat kapasitas organisasi agar mampu memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat.

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Dalam kategori Infrastruktur Zakat Terbaik, terdapat empat lembaga yang berhasil mendapatkan apresiasi, yakni Baznas Kota Bogor, Baznas Kota Bandung, Baznas Kabupaten Bogor, serta Baznas Kabupaten Sumedang.

Advertisement Ketua Baznas Jawa Barat, H. Anang Jauharuddin, menjelaskan bahwa pelaksanaan Rakorda memiliki peran penting dalam mempererat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara Baznas tingkat provinsi dengan jajaran kabupaten dan kota.

Ia juga menyoroti posisi strategis Baznas dalam mendukung pemerintah daerah, khususnya untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tengah keterbatasan anggaran maupun prosedur birokrasi.

Menurutnya, keberadaan Baznas dapat menjadi mitra strategis kepala daerah dalam memperluas jangkauan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat.

“BAZNAS bisa ditempatkan sebagai tangan kiri kepala daerah, sedangkan para kepala dinas dengan anggarannya ada di tangan kanan, anggaran daerah sering terbatas baik jumlah maupun birokrasinya, sedangkan Baznas harus siap membantu,” ujar Anang.

Pemberian penghargaan kepada Baznas kabupaten dan kota menurut Anang merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi serta kontribusi masing-masing lembaga dalam mengembangkan pengelolaan zakat di wilayahnya.