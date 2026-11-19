RADAR BOGOR - Daniel Fajiransyah seorang ustaz yang tengah mengabdi di Pondok Pesantren Daarul Uluum Bantarkemang Bogor kehilangan motor miliknya.

Motor hasil menabungnya selama 10 tahun justru diduga digondol pencuri pada Rabu, 18 November 2026. Kendaraan tersebut baru satu tahun di tangannya.

“Saya menyisihkan gaji saya setiap bulan sebagai guru pengabdian di pesantren, selama 10 tahun akhirnya terkumpul Rp15 juta saya beli,” jelas Daniel.

Advertisement Motor tersebut jadi salah satu kebutuhannya. Ia kerap menggundakan motor dengan merek Honda Scoopy itu untuk antar jemput anak sekolah.

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“Sekarang belum ada gantinya lagi, untuk saat ini saya balik lagi ke pemikiran awal paling kembali menabung,” kata Daniel, Kamis, 19 November 2026.

Advertisement Terduga pelaku sendiri meluncurkan aksinya saat warga ponpes sedang sholat subuh. Berdasarkan keterangan CCTV ada dua orang yang terlibat.

“Satu orang mengendarai motor Vario warna merah, dan satu lagi mengeksekusi motor saya,” terang Daniel saat ditemui Radar Bogor.

Hanya butuh waktu tiga menit bagi terduga pelaku untuk membawa kabur motor Daniel. Terdapat guru lain yang melihat saat pelaku membawa motor Daniel.

“Beliau mengira pelaku adalah seorang alumni yang mungkin numpang tidur di pesantren. Selesai salat, beliau langsung bertanya ke bibi saya,” ujarnya.

Setelah keduanya berkomunikasi, Daniel baru tersadar. Ia pun terkejut karena yang hilang adalah motor hasil jerih payahnya.