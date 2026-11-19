RADAR BOGOR – RT 01 RW 04 Kampung Neglasari, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, memanfaatkan lahan kosong untuk mengembangkan kebun pangan warga. Berbagai tanaman seperti singkong, jagung, dan talas tumbuh di area tersebut sebagai bagian dari penataan lingkungan dalam Bogor Bersih 2026.

Lahan yang berada di dekat pintu masuk kampung itu langsung menyuguhkan pemandangan hijau bagi warga maupun pengunjung yang datang. Penataannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan memanfaatkan ruang kosong agar lebih produktif dan tertata.

Sejumlah tanaman bahkan sudah menghasilkan panen. Singkong dan jagung telah dipanen, sedangkan talas diperkirakan bisa dipanen sekitar satu bulan mendatang.

Advertisement Baca Juga: Naik Kereta Bandara Bisa Langsung dari Bogor, Penumpang Disediakan Gate Khusus

Ketua RT 01, Ahmadi, mengatakan pengembangan kebun menjadi salah satu fokus warga dalam mempersiapkan penilaian Bogor Bersih 2026. Selain memperbanyak tanaman, warga juga berupaya merapikan kawasan agar terlihat lebih bersih dan nyaman.

Menurutnya, penanaman tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Warga tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga memanfaatkan lahan yang tersedia untuk menghasilkan tanaman pangan.

Advertisement Benahi Pemilahan Sampah

Selain mengembangkan kebun pangan, RT 01 Neglasari juga berupaya memperbaiki pengelolaan sampah. Warga didorong untuk memilah sampah sejak dari rumah agar jumlah sampah yang dibuang ke TPA Galuga dapat berkurang.

Sampah yang masih memiliki nilai jual akan dipisahkan untuk dijual. Sementara sampah organik diharapkan dapat diolah kembali sehingga tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, RT 01 memiliki sarana penampungan sampah dan gerobak pengangkut. Gerobak digunakan untuk mengangkut sampah dari rumah warga yang lokasinya berdekatan sebelum dibawa ke tempat penampungan.

Ahmadi mengakui, sistem pemilahan sampah di wilayahnya masih perlu ditingkatkan. Karena itu, keikutsertaan dalam Bogor Bersih menjadi kesempatan untuk belajar sekaligus membenahi pengelolaan lingkungan.

Selain kebun pangan dan pemilahan sampah, warga juga memiliki kelompok kerajinan bernama Batik Ceri yang beranggotakan lima orang. Kelompok tersebut menjadi salah satu kegiatan warga dalam mengembangkan kreativitas dan potensi lingkungan.