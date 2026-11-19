RADAR BOGOR – Penyerahan aset restitusi kepada ribuan korban Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) kembali menjadi tuntutan Perkumpulan Perhimpunan Pejuang Sejahtera Bersama (PP -PSB). Mereka mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor segera merealisasikan penyerahan aset yang telah diputuskan melalui proses hukum.

Desakan tersebut disampaikan puluhan anggota PP-PSB saat menggelar aksi damai di depan Kantor Kejari Kota Bogor, Jalan Djuanda Nomor 6, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis, 19 November 2026.

Aksi itu dipicu belum terealisasinya penyerahan aset restitusi kepada paguyuban yang telah ditunjuk Kejari Kota Bogor.

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Perwakilan massa kemudian diterima langsung Kepala Kejari Kota Bogor, Agus Wirawan Eko Saputro, bersama jajaran di aula kantor kejaksaan. Pertemuan untuk menyampaikan aspirasi tersebut berlangsung hingga sore hari.

Ketua PP-PSB, Nirwana Oktavia Sinaga mengatakan, pihaknya merupakan paguyuban yang telah ditetapkan Kejari Kota Bogor untuk menerima penyerahan aset restitusi. Karena itu, dia meminta kejaksaan segera menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Advertisement Menurut Nirwana, terdapat 2.356 korban yang telah membuat laporan polisi (LP) dan menjadi pihak yang berhak atas aset tersebut. Ia menilai tidak seharusnya penyerahan aset kembali tertunda dengan alasan verifikasi maupun pembahasan bersama korban yang tidak masuk dalam laporan polisi.

"Jangan membuat semacam alasan-alasan yang tidak masuk di akal. Putusan pengadilan itu sudah sah. Jadi itu yang harus dijalankan pihak kejaksaan selaku eksekutor. Mereka tidak boleh menahan aset kepemilikan dari para korban," ungkap Nirwana kepada wartawan usai aksi.

Menurut Nirwana, komunikasi PP-PSB dengan Kejari Kota Bogor selama ini berjalan baik. Berbagai dokumen dan data yang diminta kejaksaan juga telah disampaikan oleh paguyuban.

Namun, Nirwana berharap pergantian kepemimpinan di Kejari Kota Bogor tidak kembali membuat proses penyerahan aset berlarut-larut. Ia menegaskan, putusan yang sudah inkrah harus menjadi dasar pelaksanaan eksekusi.

"Harapan saya, untuk aset yang masuk dalam berkas perkara yang sudah clean and clear diserahkan kepada kami paguyuban karena memang putusannya harus diserahkan melalui paguyuban. Tetap kejaksaan di sini berwenang, hanya tinggal mengawasi saja," tambahnya.