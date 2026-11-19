RADAR BOGOR - Penetapan sopir Biskita Transpakuan sebagai tersangka dalam kecelakaan maut yang mengakibatkan seorang pejalan kaki meninggal dunia di Jalan KS Tubun, Kota Bogor, mendapat sorotan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bogor.

PMII mendesak kepolisian mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Penegakan hukum dinilai tidak boleh hanya berhenti pada pengemudi, tetapi juga harus menelusuri kemungkinan lain seperti kelalaian operator hingga sistem pengawasan dan keselamatan transportasi publik.

Ketua PC PMII Kota Bogor, Toni Alfazri, menegaskan kecelakaan tersebut harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap penyelenggaraan layanan Biskita Transpakuan.

Advertisement Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperiksa, mulai dari standar pelatihan pengemudi, kondisi armada, jam kerja, hingga sistem pengawasan operasional.

“Kami tidak ingin penegakan hukum hanya berhenti pada sopir yang berada di balik kemudi. Kecelakaan yang merenggut nyawa pejalan kaki ini harus diusut secara menyeluruh,” tegas Toni.

Advertisement Ia menilai, apabila ditemukan indikasi kelalaian dalam sistem operasional maupun pengawasan, pihak operator juga harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Toni merujuk Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tanggung jawab perusahaan angkutan umum atas kerugian akibat perbuatan orang yang dipekerjakan.

Selain itu, Pasal 234 juga mengatur tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan, dan perusahaan angkutan umum terhadap kerugian pihak ketiga akibat kelalaian pengemudi.

PMII pun menyampaikan lima tuntutan. Di antaranya mendesak kepolisian mengusut kasus secara transparan, mengevaluasi standar keselamatan operasional Biskita, serta mengaudit kelayakan armada dan sistem pengawasan pengemudi.

Mereka juga meminta adanya pemenuhan hak keluarga korban, termasuk santunan sesuai ketentuan hukum. Pemkot Bogor dan Dinas Perhubungan turut didesak membuka hasil evaluasi keselamatan transportasi publik kepada masyarakat.