RADAR BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai mengoptimalkan keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pembangunan daerah di tengah berkurangnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.

Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pemkot Bogor memperkuat pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dengan menghadirkan Dashboard SIAPMANG-TJSLP 2.0.

Platform yang dapat diakses melalui https://siapmang.kotabogor.go.id/tjslp tersebut dikembangkan sebagai marketplace program pembangunan. Melalui sistem ini, perusahaan dan berbagai mitra potensial dapat menentukan secara langsung program prioritas pemerintah daerah yang ingin mereka dukung melalui pendanaan TJSLP.

Advertisement Pengembangan platform tersebut dinilai semakin penting seiring menyusutnya porsi transfer keuangan pemerintah pusat kepada daerah.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, kontribusi transfer pusat terhadap belanja negara mengalami penurunan hampir 50 persen dalam kurun waktu lima tahun, dari 35,2 persen pada 2019 menjadi sekitar 18 persen pada 2026. Perubahan kebijakan fiskal tersebut turut memberikan tantangan bagi pembiayaan pembangunan di daerah, termasuk Kota Bogor.

Advertisement Di sisi lain, kondisi kapasitas fiskal pemerintah daerah di Indonesia juga masih menghadapi berbagai keterbatasan. Hampir 86 persen daerah disebut memiliki kemampuan fiskal yang relatif lemah. Situasi ini mendorong perlunya alternatif pembiayaan kreatif atau creative finance, salah satunya melalui optimalisasi kontribusi sosial perusahaan.

Skema TJSLP dinilai memiliki peluang untuk segera dikembangkan karena relatif lebih mudah diakselerasi dibandingkan alternatif pembiayaan lainnya, seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penerbitan obligasi daerah, maupun pinjaman dari lembaga internasional.

Kepala Bapperida Kota Bogor, Anne Dewiana Rulianti, menjelaskan bahwa pembenahan tata kelola TJSLP dilakukan melalui enam strategi utama.

Langkah tersebut mencakup identifikasi potensi serta karakteristik mitra, peningkatan peran Tim Fasilitasi dan Forum TJSLP, hingga penyusunan proposal program pembangunan prioritas yang memiliki sasaran dan ukuran keberhasilan yang jelas.

Ia menerangkan bahwa sebelumnya dashboard TJSLP lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana dokumentasi dan pelaporan kegiatan sosial yang telah dilaksanakan perusahaan.