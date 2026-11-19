RADAR BOGOR – Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, menemukan persoalan ketidaksesuaian data kependudukan. Sejumlah warga tercatat sebagai penduduk setempat, tetapi faktanya tidak lagi tinggal di wilayah tersebut atau sekadar menumpang alamat KTP.

Kondisi ini berdampak terhadap berbagai layanan publik. Mulai dari penyaluran bantuan sosial (bansos), kepesertaan BPJS, hingga penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Lurah Gunung Batu Yudha Adi Menggala mengatakan persoalan warga yang hanya menumpang alamat KTP menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

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Sebab, data administrasi yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dapat menyulitkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Ini tentunya berimbas misalnya kepada bantuan sosial, terkait masalah BPJS. Nah, ini merupakan permasalahan yang sangat pelik yang harus segera kita selesaikan," ujar Yudha dalam kegiatan press gathering Kamis, 19 November 2026.

Advertisement Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kelurahan Gunung Batu mulai menggencarkan verifikasi faktual data kependudukan. Penyisiran dilakukan langsung ke lapangan dengan melibatkan pengurus RT, RW, kader PKK, serta petugas dari dinas terkait.

Selain pendataan ulang, kelurahan juga mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan secara jemput bola. Upaya ini dibarengi dengan percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi warga.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi data domisili masyarakat. Dengan begitu, pemerintah memiliki basis data yang lebih sesuai dengan kondisi faktual untuk mendukung penyaluran bantuan dan pelayanan publik.

Kepadatan Penduduk Jadi Tantangan

Pembenahan data kependudukan menjadi perhatian karena Gunung Batu memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Berdasarkan catatan kependudukan terbaru, wilayah seluas sekitar 95 hektare itu dihuni 22.314 jiwa yang tersebar di 14 RW dan 66 RT.

Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen penduduk berada dalam kelompok usia produktif atau rentang usia 15 hingga 64 tahun. Sementara itu, kelompok usia anak 0 hingga 14 tahun tercatat sekitar 25 persen dan kelompok lanjut usia sekitar 6 persen.