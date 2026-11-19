Debut di Bogor Bersih 2026, RT 05 Cibuluh Andalkan Pemilahan Sampah
RADAR BOGOR – RT 05 RW 02, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, untuk pertama kalinya mengikuti Lomba Bogor Bersih 2026. Dalam keikutsertaan perdana ini, warga mengandalkan pemilahan sampah dari rumah untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan.
Ketua RT 05, Budi Lubis, mengatakan pemilahan sampah mulai diterapkan dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sebagian warga bahkan sudah terbiasa memilah sampah sejak malam hari sebelum diangkut petugas.
Menurutnya, kebiasaan tersebut mulai berdampak terhadap jumlah sampah yang dikirim ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sebelumnya, sampah yang dikumpulkan bisa mencapai sekitar 35 karung. Setelah pemilahan dilakukan, jumlahnya berkurang menjadi sekitar 15 karung.
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“Lumayan kalau memilah. Yang tadinya sekitar 35 karung, sekarang bisa sampai 15 karung yang dikirim ke DLH,” kata Budi.
Meski begitu, penerapan pemilahan sampah belum dilakukan seluruh warga. Pengurus RT masih terus memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat membiasakan pemilahan dari rumah masing-masing.
Selain pemilahan sampah, warga juga menyiapkan sejumlah upaya lain untuk mendukung penataan lingkungan. Di antaranya menjaga kebersihan dan kerapian sungai serta menyediakan lubang biopori di setiap rumah.
Kembangkan Ketahanan Pangan
Budi menjelaskan, persiapan mengikuti Bogor Bersih 2026 sudah dilakukan sejak sepekan sebelum penilaian pada 26 Oktober. Selain kebersihan lingkungan, RT 05 juga mengembangkan kegiatan ketahanan pangan melalui penanaman sayuran dan peternakan.
Kegiatan peternakan tersebut sudah berjalan hampir satu tahun. Ke depan, warga berharap dapat mengembangkan kegiatan itu agar memberikan manfaat lebih besar bagi lingkungan.
Budi mengakui, wilayahnya masih memiliki sejumlah kekurangan. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kondisi wilayah menjadi beberapa hal yang perlu dibenahi.
Karena itu, dia berharap keikutsertaan pertama kali dalam Bogor Bersih dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi warga. “Mudah-mudahan ke depannya kekurangan kami bisa ditutupi, baik dari segi SDM maupun wilayah. Semoga lingkungan kami bisa lebih maju lagi,” harapnya. (uma)
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