RADAR BOGOR – RT 04 RW 02 Mantarena Lebak, Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor mengandalkan inovasi pengelolaan sampah dan pemanfaatan lahan untuk bersaing dalam Bogor Bersih 2026. Warga mengembangkan bank sampah serta menanam berbagai jenis sayuran yang hasilnya dikembalikan kepada masyarakat.

Ketua RW 02, Didi Supardi, mengatakan sejumlah tanaman pangan yang dibudidayakan di antaranya pakcoy, kangkung, kol, cabai, dan seledri. Beberapa jenis tanaman sudah memasuki masa panen. Sementara itu, tanaman mentimun masih dalam proses pertumbuhan.

Hasil panen tersebut dibagikan kembali kepada warga, sebagian hasil lainnya dijual untuk menambah modal pembelian bibit sehingga kegiatan penanaman dapat terus berjalan.

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Selain pemanfaatan pekarangan, warga juga mengembangkan sejumlah inovasi pengelolaan sampah. Di antaranya pemilahan sampah, pembuatan ecobrick, dan pengolahan pupuk cair.

"Persiapan mengikuti Bogor Bersih 2026 sudah dilakukan sejak Maret. Wilayahnya telah melewati tujuh kali penilaian sebelum memasuki tahap penilaian terakhir oleh Radar Bogor," jelasnya.

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Dalam proses pengembangan lingkungan, Didi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut membuat penyediaan komposter dan pengolahan kompos belum bisa dilakukan secara maksimal.

Meski begitu, warga tetap menjalankan berbagai kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dukungan juga berasal dari kontribusi warga dan pengurus lingkungan.

Didi menyebut RT 04 hampir setiap tahun mengikuti Bogor Bersih. Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu cara untuk memotivasi warga agar terus menjaga kebersihan sekaligus mengembangkan kegiatan yang memberi manfaat bagi lingkungan.

Menurutnya, warga semakin terdorong untuk berinovasi karena hasil kerja bersama mereka bisa diikutsertakan dalam perlombaan. Kegiatan menanam, membuat ecobrick, hingga mengolah pupuk cair menjadi bagian dari upaya tersebut.

Dari sisi prestasi, wilayahnya sudah beberapa kali mengikuti kompetisi, tetapi belum pernah meraih juara pertama. Tahun ini, RT 04 menjadi perwakilan RW 02 yang memiliki empat RT.