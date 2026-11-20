RADAR BOGOR – Keberadaan kebun pangan atau edible garden di lingkungan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai ruang hijau, tetapi juga dapat menjadi media pembelajaran bagi siswa.

Untuk memastikan tanaman tetap tumbuh dan terawat, Tim Dosen Pulang Kampung (DOSPULKAM) IPB University 2026 menggelar supervisi sekaligus pendampingan perawatan edible garden di SMP IT ABN Bogor pada 11–12 November 2026.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kondisi tanaman yang telah ditanam sekaligus membekali pihak sekolah dengan pengetahuan mengenai cara merawatnya.

Advertisement Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan edible garden agar tetap tumbuh dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Rangkaian kegiatan dimulai pada 11 November 2026 dengan pemeriksaan kondisi tanaman di area kebun.

Supervisi tersebut dilakukan oleh Dr. Zulfikar Damaralam Sahid, S.P., M.Si., bersama Shinta Palupi, S.T., M.Sc.

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Dalam kegiatan itu, tim meninjau perkembangan dan kondisi tanaman yang sebelumnya telah ditanam di lingkungan sekolah.

Pemeriksaan juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi kebutuhan perawatan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik.

Selain melakukan supervisi, tim memberikan arahan kepada H. Taufik Buhori dan Ibu Dian sebagai perwakilan sekolah.

Penjelasan yang disampaikan mencakup pengaturan jadwal penyiraman, langkah-langkah pemeliharaan tanaman, hingga potensi serangan hama yang mungkin muncul selama proses pertumbuhan.