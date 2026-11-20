RADAR BOGOR – Sampah rumah tangga yang selama ini menjadi persoalan lingkungan di kawasan perkotaan ternyata menyimpan potensi ekonomi apabila dikelola dengan tepat.

Melalui inovasi kandang maggot 3-in-1, daur ulang plastik, hingga pengembangan kebun pangan, mahasiswa IPB University berupaya mengubah limbah menjadi sumber daya produktif bagi masyarakat Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Inisiatif tersebut dijalankan oleh Tim Mahasiswa Berdampak IPB University 2026 melalui program ekonomi sirkular yang melibatkan pemuda Karang Taruna dan Kelompok Wanita Tani (KWT).

Advertisement Program ini tidak hanya berorientasi pada pengurangan sampah, tetapi juga mendorong ketahanan pangan, pengembangan produk olahan, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Persoalan sampah perkotaan selama ini memang kerap disederhanakan sebagai urusan memindahkan limbah dari kawasan permukiman menuju tempat pembuangan akhir.

Padahal, tumpukan sampah domestik yang dihasilkan setiap hari berkaitan erat dengan persoalan ruang hidup dan ancaman terhadap kelestarian lingkungan.

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Kepadatan permukiman yang terus meningkat, ditambah keterbatasan lahan, membuat pola pengelolaan konvensional berupa kumpul, angkut, dan buang semakin sulit diandalkan.

Sistem tersebut bahkan berpotensi menambah tekanan terhadap kemampuan lingkungan dalam menampung limbah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya membangun kota yang tangguh menghadapi persoalan ekologis tidak cukup hanya mengandalkan regulasi maupun pembangunan infrastruktur berskala besar.

Perubahan perlu dimulai dari lingkungan paling dekat dengan sumber sampah, yakni rumah tangga dan komunitas masyarakat.