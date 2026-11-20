RADAR BOGOR – Pelaku UMKM di Kota Bogor kini memiliki akses ke platform digital yang menyediakan layanan pendataan, promosi produk, hingga pendampingan usaha.

Pemkot Bogor resmi menghadirkan aplikasi Sistem Operasional Layanan Usaha dan Sarana Promosi (Solusi) pada Jumat 20 November 2026.

Peluncuran sekaligus sosialisasi aplikasi Solusi dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, di Ruang Sri Baduga, Balai Kota Bogor.

Advertisement Kehadiran platform ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan data UMKM sekaligus membantu memperluas jangkauan pemasaran produk lokal.

Melalui aplikasi tersebut, Pemkot Bogor berupaya membangun basis data UMKM yang lebih lengkap, akurat, dan selalu diperbarui.

Data ini nantinya menjadi salah satu landasan dalam merancang kebijakan serta menentukan program pembinaan yang sesuai dengan kondisi pelaku usaha.

Advertisement Baca Juga: BSI Raih Award Pertumbuhan Pendanaan Berkelanjutan, Dirut Anggoro Eko Cahyo Dapat Penghargaan

Denny menyampaikan, UMKM mempunyai peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Potensi sektor tersebut masih terbuka untuk dikembangkan, tetapi pemerintah menghadapi tantangan berupa keterbatasan data yang terintegrasi untuk menjangkau seluruh pelaku usaha.

"Data harus selalu diperbarui, akurat, dan bisa diakses secara real time. Dengan data yang baik, kita bisa mengetahui kondisi dan kebutuhan pelaku UMKM secara lebih jelas sehingga program pemerintah yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan," ujar Denny.

Ia menjelaskan, ketersediaan data yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam mengidentifikasi kondisi serta kebutuhan masing-masing pelaku UMKM.