RADAR BOGOR – Perubahan pola konsumsi informasi masyarakat di era digital menjadi salah satu tantangan besar bagi industri media massa.

Kondisi tersebut dipelajari 37 mahasiswa Program Studi Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB, saat berkunjung ke kantor Radar Bogor, Jumat 20 November 2026.

Dalam kunjungan tersebut, para mahasiswa mendapat kesempatan untuk mengenal lebih jauh strategi media cetak dalam menghadapi disrupsi digital sekaligus memahami perkembangan industri media. Kegiatan ini merupakan bagian dari praktikum mata kuliah Media Relations.

Advertisement Radar Bogor menyambut terbuka kedatangan para mahasiswa untuk berbagi pengalaman mengenai berbagai perubahan yang terjadi di dunia jurnalistik, termasuk upaya media konvensional mempertahankan eksistensinya di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Redaktur Pelaksana Koran Radar Bogor, Imam Rahmanto, menjelaskan bahwa industri media saat ini menghadapi derasnya arus informasi yang dapat diibaratkan sebagai tsunami informasi.

Menurutnya, perusahaan media yang hanya mengandalkan koran cetak tanpa mengikuti perkembangan zaman berisiko tertinggal dan akhirnya gulung tikar.

“Kalau kita berusaha menghalangi tsunami informasi itu, kita akan terhempas, karena itu kita harus riding the wave,” ujar Imam.

Ia menjelaskan, salah satu langkah Radar Bogor untuk menghadapi perubahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan media sosial.

Strategi ini dilakukan agar media dapat mengikuti kebutuhan sekaligus kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi.

Imam menyebutkan, dalam setahun terakhir, jumlah audiens media sosial Radar Bogor mengalami pertumbuhan hingga mampu melampaui sejumlah media lain di Bogor yang sebelumnya memiliki jumlah pengikut cukup besar.