RADAR BOGOR – Rencana pembangunan gedung parkir terintegrasi di RSUD Kota Bogor mendapat pengakuan dalam ajang West Java Investment Summit (WJIS) 2026.

Pemkot Bogor berhasil meraih penghargaan Best Investment Project for Integrated Public Parking Infrastructure melalui proposal investasi proyek tersebut.

Penghargaan ini diberikan setelah proposal investasi yang diajukan Pemkot Bogor dinilai berdasarkan lima aspek.

Advertisement Penilaian mencakup lokasi dan kesiapan lahan, ketersediaan infrastruktur pendukung, kesiapan teknis, pemenuhan berbagai persyaratan clean and clear, serta daya tarik proyek bagi investor.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, mengatakan proyek pembangunan gedung parkir di RSUD Kota Bogor merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan infrastruktur melalui skema creative financing atau pembiayaan kreatif.

Melalui pendekatan tersebut, pembangunan dapat dilakukan dengan melibatkan investor melalui kerja sama investasi sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

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"Alhamdulillah, hari ini Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang berkesempatan mengikuti West Java Investment Summit 2026. Dalam kesempatan ini, kami mengajukan proposal pembangunan gedung parkir di RSUD Kota Bogor," ujar Dedie Rachim di Gedung Trans Convention Center, Bandung, Kamis 19 November 2026.

Menurut Dedie, penggunaan skema pembiayaan kreatif menjadi salah satu pilihan penting bagi pemerintah daerah.

Sebab, apabila seluruh kebutuhan pembangunan harus ditanggung melalui APBD, kondisi tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal daerah.

Karena itu, Pemkot Bogor berupaya membuka peluang kerja sama dengan pihak investor sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset milik pemerintah agar dapat dikelola secara produktif.