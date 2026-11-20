RADAR BOGOR – Pascakebakaran yang melanda permukiman warga, Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, mempercepat evaluasi sarana mitigasi bencana sekaligus pemulihan warga terdampak.

Kelurahan Lawanggintung Bogotlr kini mengajukan pemasangan hidran baru di kawasan permukiman padat penduduk.

Evaluasi dilakukan Kelurahan Lawanggintung Bogor, setelah hidran yang tersedia diketahui dalam kondisi kosong saat digunakan dalam penanganan kebakaran sebelumnya.

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Lurah Lawanggintung Erika Sriwahyuni mengatakan, evaluasi infrastruktur pemadam menjadi salah satu langkah yang dilakukan bersamaan dengan pemulihan warga, penataan administrasi kependudukan, serta penguatan keamanan lingkungan.

“Kami bergerak cepat melakukan evaluasi infrastruktur pemadaman dan mengajukan kembali pemasangan hidran di kawasan permukiman padat penduduk mulai dari RW 1 hingga RW 8,” ujar Erika, Jumat, 20 November 2026.

Advertisement Menurutnya, penanganan warga terdampak juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi.

Kelurahan menggandeng PUPR, Perumkim, DLH, Tagana, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, KUA, Baznas hingga Disdukcapil untuk memenuhi kebutuhan warga pascakebakaran.

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Dokumen Warga Dipulihkan

Layanan administrasi kependudukan dilakukan dengan sistem jemput bola di lokasi terdampak.

Disdukcapil membantu warga mencetak kembali dokumen kependudukan yang hilang atau terbakar, termasuk mengurus dokumen penting seperti ijazah.

Warga juga didorong menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memudahkan akses dokumen administrasi.