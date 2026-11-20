RADAR BOGOR – Persaingan memperebutkan kursi Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dipastikan berlangsung ketat. Sebanyak 13 orang tercatat mengikuti seleksi untuk mengisi posisi strategis di perusahaan daerah tersebut.

Pendaftaran seleksi jabatan di Tirta Pakuan Kota Bogor itu resmi ditutup pada Kamis, 19 November 2026. Selanjutnya, Panitia Seleksi (Pansel) akan melakukan penyaringan terhadap seluruh peserta melalui sejumlah tahapan tes.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim berharap proses seleksi dapat segera menghasilkan kandidat terbaik. Dia menargetkan calon direktur Tirta Pakuan Bogor sudah tersedia sebelum memasuki 2027.

Advertisement Baca Juga: PETI di TNGHS Bogor Mulai Gunakan Mesin Diesel Besar, 31 Lubang Ditertibkan

“Intinya saya berharap tentu sebelum 2027 sudah ada calon yang memang bisa dipilih dan yang terbaik untuk mengisi jabatan tersebut,” ujar Dedie kepada awak media.

Dedie juga mengungkapkan sejumlah kriteria yang harus dimiliki calon Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Pakuan.

Advertisement Menurutnya, kandidat yang terpilih harus memiliki pengalaman serta kemampuan membawa perubahan positif bagi perusahaan.

Terlebih, Tirta Pakuan selama ini dikenal sebagai salah satu perusahaan daerah air minum dengan peringkat membanggakan di tingkat nasional.

Harus Mampu Pertahankan Prestasi

Dedie menegaskan, posisi direktur tidak boleh diisi sembarang orang.

Sosok yang terpilih harus memiliki kapasitas untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi perusahaan.

“Karena PDAM Kota Bogor ini salah satu PDAM yang peringkatnya itu cukup luar biasa ya di Indonesia,” ungkap Dedie, Jumat, 20 November 2026 sore.