RADAR BOGOR – Buku-buku pemikiran dan perjuangan menjadi salah satu titik balik dalam kehidupan Muhammad Alfadly Ridwan, Presiden Mahasiswa UIKA Bogor.

Dari seorang pelajar yang pernah terjerumus dalam kenakalan remaja, ia perlahan menemukan arah melalui literasi, diskusi, dan aktivitas organisasi hingga akhirnya dipercaya menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor periode 2026-2027.

Pemuda kelahiran 17 Februari 2004 yang merupakan Presiden Mahasiswa UIKA itu berasal dari Kampung Pasarean, Kabupaten Bogor. Ia merupakan anak pertama dari enam bersaudara yang tumbuh dalam keluarga sederhana.

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Perjalanan hidup Alfadly tidak selalu berjalan mulus.

Saat duduk di bangku SMP hingga kelas satu SMA, ia mengakui pernah terlibat dalam kenakalan remaja, termasuk pergaulan yang kurang baik dan tawuran.

Advertisement Kekecewaan keluarga terhadap perilakunya kemudian menjadi salah satu titik balik. Ia mulai berusaha memperbaiki diri dan mencari lingkungan yang dapat membawanya ke arah lebih baik.

Perubahan itu semakin menemukan jalannya ketika Alfadly mulai mengenal dunia literasi.

Berbagai buku pemikiran, mulai dari karya Tan Malaka, literatur Marxisme, hingga bacaan tentang perjuangan sosial, membuka perspektif baru dalam memahami kehidupan.

Dari sana, ia mulai mengenal persoalan ketimpangan sosial, relasi kekuasaan, hingga keadilan.

Baginya, membaca bukan sekadar aktivitas menambah pengetahuan, tetapi juga cara membangun kesadaran terhadap realitas masyarakat.