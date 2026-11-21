RADAR BOGOR – Jauh sebelum kereta api menjadi moda transportasi sehari-hari masyarakat, jaringan rel di Jawa Barat telah lebih dulu dibangun sejak era kolonial Belanda. Termasuk Stasiun Bogor.

Sejumlah stasiun, termasuk Stasiun Bogor yang masih digunakan hingga kini bahkan memiliki sejarah panjang sejak akhir abad ke-19. Jalurnya dibangun untuk menghubungkan Batavia dengan wilayah perkebunan dan pusat-pusat permukiman di kawasan Priangan.

Lima stasiun di antaranya berada di Bogor, Cicurug, Sukabumi, Cianjur, hingga Bandung. Perjalanan dari satu stasiun ke stasiun lainnya menjadi bagian dari perkembangan jaringan kereta api di Jawa Barat.

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Meski telah mengalami berbagai perubahan dan modernisasi, jejak sejarahnya masih menjadi bagian dari perjalanan perkeretaapian hingga saat ini.

1. Stasiun Bogor, Awal Jalur Menuju Priangan

Advertisement Stasiun Bogor menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perkeretaapian Jawa Barat.

Keberadaan jalur Batavia-Buitenzorg atau Batavia-Bogor membuka akses transportasi kereta dari pusat pemerintahan kolonial menuju wilayah selatan.

Jalur Batavia-Bogor mulai beroperasi pada 31 Januari 1873. Pada masa itu, Bogor menjadi tujuan akhir perjalanan kereta dari Batavia.

Posisi Bogor yang strategis membuat wilayah ini berkembang sebagai kawasan pemerintahan, perkebunan, sekaligus tempat aktivitas ekonomi.

Kereta kemudian menjadi salah satu sarana penting untuk menghubungkan Bogor dengan Batavia.

Seiring perkembangan zaman, Stasiun Bogor terus mengalami perubahan.