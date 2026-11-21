RADAR BOGOR – Pengasuhan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu. Peran ayah juga dibutuhkan. Pesan tersebut menjadi salah satu fokus kegiatan Family Talks yang digelar Sekolah Alam Al Giva bersama Komite Orang Tua Forsiaga (Forum Silaturahmi Orang Tua Sekolah Alam Al Giva) di Gedung DPRD Kota Bogor, Sabtu, 21 November 2026.

Mengusung tema “Kenali Hatinya, Temukan Potensinya”, kegiatan parenting tahunan Sekolah Alam Al Giva Bogor ini mengajak orang tua memahami karakter anak agar pola pengasuhan tidak hanya berorientasi pada keinginan orang tua.

Ketua Komite Orang Tua Forsiaga Sekolah Alam Al Giva Bogor Fitria Dewi Raswatie, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan wawasan kepada orang tua tentang cara mengenali kebutuhan dan potensi setiap anak.

Advertisement Baca Juga: 3 Rekomendasi Rumah Makan di Bogor Nuansa Alam, Cocok Buat Kumpul Keluarga

Menurutnya, orang tua perlu memahami karakter anak sebelum menentukan pola pendampingan yang tepat.

Dengan begitu, anak tidak sekadar diarahkan untuk mengikuti keinginan orang tua, tetapi juga diberi ruang untuk mengembangkan potensinya.

Advertisement “Melalui acara ini, mudah-mudahan orang tua mendapatkan wawasan tentang bagaimana cara benar-benar mengenal anak. Jadi, pola pengasuhan tidak sekadar menyuruh anak menjadi ini atau itu sesuai keinginan orang tua, tetapi harus disesuaikan dengan karakter dan potensi yang dimiliki anak,” ujarnya.

Ayah Punya Peran Penting dalam Pengasuhan

Pemilihan tema Family Talks juga berkaitan dengan upaya memperkuat ikatan keluarga atau family bonding. Terlebih, kegiatan tersebut berlangsung pada November yang bertepatan dengan momentum Hari Ayah.

Fitria menilai keterlibatan ayah dalam pengasuhan perlu terus diperkuat.

Selama ini, urusan mendampingi anak kerap lebih banyak diserahkan kepada ibu, padahal peran kedua orang tua sama-sama dibutuhkan.

Karena itu, penyelenggara secara khusus mendorong para ayah untuk ikut hadir dan mendapatkan edukasi mengenai pola pengasuhan anak.