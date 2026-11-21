RADAR BOGOR – Kepedulian terhadap lingkungan tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pelaku usaha juga dapat mengambil peran. Hal itu dilakukan ibis Styles Bogor Pajajaran melalui kegiatan plogging bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor di kawasan Sistem Satu Arah (SSA), Jumat, 20 November 2026.

Mengusung tema “Green Steps for Bogor – Plogging for a Cleaner & Greener City”, kegiatan ibis Styles Bogor Pajajaran itu berlangsung pukul 07.00 hingga 09.00 WIB.

Para peserta kegiatan ibis Styles Bogor Pajajaram berjalan menyusuri kawasan sekitar Kebun Raya Bogor sembari memungut sampah yang ditemukan di sepanjang rute.

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Aksi tersebut menjadi bagian dari komitmen ibis Styles Bogor Pajajaran dalam mendukung pelestarian lingkungan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi implementasi program berkelanjutan hotel serta bagian dari komitmen terhadap sertifikasi ramah lingkungan Green Key.

Advertisement General Manager ibis Styles Bogor Pajajaran, Joanne F. Wullur, mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak yang terlibat. Menurutnya, dukungan dari pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mendorong kegiatan peduli lingkungan.

“Atas nama ibis Styles Bogor Pajajaran, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara dan kegiatan ini,” ujar Joanne di sela-sela kegiatan.

Kolaborasi tersebut mempertemukan unsur dunia usaha, pemerintah, media, komunitas lingkungan, hingga masyarakat.

Melalui kegiatan sederhana seperti plogging, peserta tidak hanya berolahraga, tetapi juga ikut berkontribusi menjaga kebersihan ruang publik.

Kepala DLH Kota Bogor, Rudy Mashudi, menyambut positif inisiatif yang dilakukan ibis Styles Bogor Pajajaran.