RADAR BOGOR – Menjaga lingkungan tak selalu membutuhkan langkah besar. Warga RT 05/RW 13 Perumahan Griya Kencana Asri, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, membangun kebiasaan menjaga lingkungan melalui berbagai program sederhana yang dilakukan secara rutin.

Mulai dari penghijauan, pembenahan lubang biopori, pengolahan daun kering menjadi kompos, hingga pemilahan sampah melalui Bank Sampah Pelangi menjadi bagian dari upaya warga Griya Kencana Asri Bogor mempertahankan kebersihan kawasan.

Ketua RT 05 Griya Kencana Asri, Jaya, mengatakan warga sengaja mengusung konsep “apa adanya” saat menerima kunjungan tim juri kehormatan Bogor Bersih 2026.

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Penyambutan pun dilakukan sederhana, termasuk ketika Yantie Rachim, istri Wali Kota Bogor, turut meninjau lingkungan tersebut.

“Kebetulan saat kunjungan juri, kami tidak menyambut secara berlebihan. Kami hanya sederhana saja, sesuai dengan misi kami untuk lomba Bogor Bersih kali ini, yaitu mengusung tema apa adanya,” ujar Jaya kepada Radar Bogor.

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Salah satu program yang menjadi perhatian warga adalah pembenahan lubang biopori.

Sejumlah fasilitas resapan air sebenarnya telah tersedia sejak awal kawasan perumahan dibangun. Namun, perkembangan permukiman membuat beberapa titik tertutup.

Warga kemudian kembali membuka lubang-lubang tersebut sekaligus menambah titik biopori baru.

Upaya itu dilakukan untuk mempertahankan fungsi resapan air di tengah lingkungan permukiman.

“Karena banyak yang tertutup, jadi kami melubangi lagi lubang biopori yang sudah tertutup rapat. Kami juga menambah beberapa lubang biopori baru,” jelas Jaya.