RADAR BOGOR – Kesadaran menjaga kebersihan lingkungan tumbuh dari kebiasaan warga RT 02 RW 03 Kampung Muara, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur. Saat sampah terbawa arus hujan dan menumpuk di sungai, warga langsung bergerak membersihkannya tanpa menunggu instruksi ketua RT.

Kekompakan tersebut menjadi salah satu kekuatan lingkungan RT 02 dalam mengikuti Bogor Bersih 2026 kategori permukiman tepi sungai. Warga juga menjalankan sejumlah kegiatan, mulai dari pengelolaan sampah, pembuatan biopori, hingga pengembangan ketahanan pangan.

Ketua RT 02, Subagio Firdaus mengatakan, kegiatan menjaga kebersihan sudah menjadi kebiasaan warga. Karena itu, pihaknya tidak melakukan persiapan khusus untuk menghadapi penilaian Bogor Bersih.

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“Kalau saya, sebenarnya tidak ada persiapan khusus untuk mengikuti lomba. Kegiatan kebersihan memang sudah rutin dilakukan. Saya juga tidak harus menunggu lomba untuk mengajak warga bersih-bersih,” ujarnya.

Menurut Subagio, keberlangsungan kegiatan lingkungan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Peran ketua RT hanya mengajak dan mengingatkan warga agar tetap menjaga kebersihan.

Advertisement Bahkan, warga kerap berinisiatif mengajak satu sama lain untuk melakukan kerja bakti. Kondisi itu membuat kegiatan kebersihan tetap berjalan tanpa harus selalu menunggu arahan pengurus RT.

Kepedulian tersebut juga terlihat dalam upaya menjaga kebersihan sungai. Subagio menyebut, warga langsung turun membersihkan ketika melihat sampah menumpuk di aliran sungai.

Sampah biasanya terbawa arus dari wilayah RW 01 dan RW 02, terutama setelah hujan. Ketika kondisi sungai mulai kotor, warga melaporkannya kepada ketua RT dan langsung melakukan pembersihan.

“Kalau melihat sungai kotor, warga langsung turun membersihkan. Terkadang mereka juga melaporkan kepada saya ketika ada sampah yang menumpuk di kali setelah hujan,” jelasnya.

Kembangkan Ketahanan Pangan

Selain menjaga kebersihan sungai, warga RT 02 juga mengembangkan ketahanan pangan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT). Sejumlah tanaman pangan dan sayuran dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.