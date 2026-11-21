RADAR BOGOR – RT 03 RW 06, Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, terus menambah fasilitas pengelolaan lingkungan untuk mempertahankan prestasi dalam Lomba Bogor Bersih 2026. Kawasan yang dikenal sebagai Kampung Wisata Sicapit itu kini memiliki hampir 40 titik biopori dan rumah pilah sampah.

Perwakilan warga, Abdul Gofur, mengatakan wilayahnya pernah meraih juara pertama pada Bogor Bersih 2023. Pengalaman tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pengelolaan lingkungan sekaligus mengikuti kembali kompetisi tahun ini.

“Pada 2023, waktu itu kami meraih juara utama. Tahun ini kami berharap bisa kembali meraih prestasi sebagai juara,” kata Abdul Gofur.

Advertisement Ia menjelaskan, sejumlah fasilitas lingkungan kini mengalami penambahan. Salah satunya lubang biopori yang jumlahnya hampir mencapai 40 titik di wilayah tersebut.

Selain itu, warga juga mulai menyediakan rumah pilah sampah untuk mendukung pemilahan sampah dari sumbernya. Fasilitas pengomposan turut menjadi bagian dari pengembangan pengelolaan sampah di lingkungan warga.

Advertisement Menurut Abdul Gofur, penambahan fasilitas juga mencakup tempat bermain anak yang sebelumnya belum tersedia. Ada pula tempat bilas untuk mendukung aktivitas wisata rafting di kawasan Kampung Wisata Sicapit.

Ia mengakui pengelolaan wisata rafting memiliki tantangan tersendiri karena bergantung pada kondisi dan ketersediaan air. Meski demikian, warga terus melakukan pengembangan fasilitas di kawasan tersebut.

Ingin Perluas Inovasi ke Seluruh RW

Abdul Gofur menyebut kekompakan warga menjadi salah satu modal dalam menjaga lingkungan. Saat ini, RT 03 memiliki sekitar 97 kepala keluarga (KK) yang terlibat dalam berbagai kegiatan lingkungan.

Ke depan, dia berharap pengembangan fasilitas dan program kebersihan tidak hanya terpusat di RT 03. Inovasi tersebut ingin diperluas ke RT 01 dan RT 02 agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak warga di RW 06.

“Alhamdulillah, warga RT 03 sudah sangat solid. Ke depan, saya ingin pengembangan ini bergeser ke RT yang lain, yakni RT 01 dan RT 02. Jadi, tidak khusus di sini saja, tetapi bisa mencakup satu RW,” ujarnya.