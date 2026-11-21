RADAR BOGOR – Peringatan Haul ke-55 KH. Tubagus Muhammad Falak bin KH. Tubagus Abbas digelar di Pondok Pesantren Al-Falak, Pagentongan, Kota Bogor, Sabtu malam 21 November 2026. Sebanyak 821 kali khataman Al-Qur'an menjadi salah satu rangkaian kegiatan haul Mama Falak yang mewarnai peringatan ulama kharismatik tersebut.

Kegiatan khataman berlangsung selama enam hari enam malam. Jumlah tersebut mendekati target panitia yang sebelumnya menargetkan 1.000 kali khataman.

Perwakilan keluarga Bani Falak, KH. Tubagus Rahmatullah Thahir Falak mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil partisipasi para santri Pondok Pesantren Al-Falak. Keluarga menyampaikan apresiasi kepada seluruh santri yang telah mengikuti kegiatan tersebut.

"Alhamdulillah, khataman Al-Qur'an ini terhitung 821 kali khataman. Memang tidak mencapai target kami, yaitu 1.000 kali. Namun, dengan keadaan dan kemampuan para santri kami, alhamdulillah bisa mencapai jumlah tersebut," ujarnya dalam sambutan.

Ia berharap, kegiatan khataman Al-Qur'an dapat menjadi amal ibadah bagi para santri yang membacanya. Selain itu, manfaatnya diharapkan turut dirasakan seluruh jamaah yang hadir dalam peringatan haul.

Advertisement Rangkaian Haul ke-55 Mama Falak telah dimulai sejak malam Senin. Sejumlah kegiatan keagamaan digelar secara bergantian dengan melibatkan majelis zikir, pondok pesantren, serta para ulama.

Kegiatan diawali dengan zikir dan Tahlil Sugra. Pada malam Selasa, rangkaian dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan haul oleh Pondok Pesantren Al-Falakiyah.

Malam Rabu diisi dengan khataman Dalailul Khairat dan pembacaan Selawat Burdah yang dipimpin KH. Tubagus Didin Sholahuddin. Selanjutnya, malam Kamis dilaksanakan pembacaan Maulid Diba oleh Pondok Pesantren Al-Um.

Pada malam Jumat, para santri Pondok Pesantren Al-Falak menggelar pembacaan Maulid Barzanji. Rangkaian khataman Al-Qur'an kemudian ditutup pada malam Sabtu.

Rahmatullah mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda rutin keluarga setiap memperingati haul Mama Falak. Dia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kecintaan masyarakat terhadap ulama sekaligus menjadi sarana mendoakan almarhum.