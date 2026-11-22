RADAR BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie Rachim melepas kontingen Kota Bogor yang akan mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) di Balai Kota Bogor, Jumat, 20 November 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Dedie Rachim berpesan agar seluruh peserta FTBI Kota Bogor tampil percaya diri dan optimistis selama mengikuti festival.

Dedie Rachim juga meminta para siswa yang ikut FTBI asal Kota Bogor tetap mengedepankan sportivitas, sopan santun, serta budi pekerti.

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Dedie berharap kontingen Kota Bogor mampu memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang prestasi dari ajang tersebut.

“Mudah-mudahan nanti bisa meraih juara. Kepada para koordinator dan guru pembimbing, saya minta semangatnya lebih ditingkatkan lagi agar anak-anak kita bisa tampil maksimal dan meraih prestasi terbaik,” ujar Dedie.

Advertisement Ia mengingatkan para peserta bahwa keikutsertaan dalam FTBI bukan hanya membawa nama sekolah.

Mereka juga membawa nama Kota Bogor sehingga sikap dan perilaku selama mengikuti festival harus turut dijaga.

Menurut Dedie, kemampuan berbahasa yang santun harus berjalan seiring dengan sikap dan budi pekerti yang baik.

Ia ingin para siswa dapat menjadi contoh ketika bertemu peserta dari daerah lain.

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“Saya berharap anak-anak kita tetap optimistis dan semangat. Saya yakin Kota Bogor bisa juara. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh siswa, guru, dan orang tua yang sudah mendukung,” tuturnya.