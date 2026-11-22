RADAR BOGOR – Penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI Organisasi Wilayah Khusus (Orwilsus) Bogor dalam menyiapkan calon pemimpin intelektual masa depan.

ICMI Bogor mendorong perubahan pola pengkaderan agar tidak hanya berorientasi pada penambahan anggota, tetapi juga mampu melahirkan cendekiawan Muslim yang berintegritas, memiliki kompetensi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gagasan tersebut mengemuka dalam Webinar Nasional ICMI Leadership bertajuk “Intellectual Leadership for Indonesia: Menyiapkan Generasi Baru Cendekiawan Muslim” yang digelar secara daring, Sabtu 21 November 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Pra-Muktamar ICMI.

Advertisement Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan ICMI Orwilsus Bogor sekaligus Wakil Kepala Lembaga Kepemimpinan dan Pendidikan Eksekutif (LKPE) IPB University, Dr. Warcito, S.P., M.M., memaparkan pentingnya pembaruan pendekatan kaderisasi di tubuh ICMI.

Ia mengusulkan agar sistem pengkaderan yang selama ini cenderung bertumpu pada keanggotaan (membership-based) mulai diarahkan pada pengembangan talenta (talent-driven).

Menurut Warcito, tantangan yang dihadapi organisasi cendekiawan saat ini tidak cukup dijawab dengan memperbesar jumlah anggota.

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Lebih dari itu, diperlukan sistem pembinaan yang mampu mencetak pemimpin intelektual dengan penguasaan ilmu pengetahuan, integritas moral, kemampuan memimpin, serta kepekaan terhadap persoalan sosial.

Melalui materi berjudul “Transformasi Pengkaderan ICMI: Membangun Generasi Baru Cendekiawan Muslim yang Berkarakter, Kompeten, dan Berdampak”, Warcito menegaskan bahwa kaderisasi harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang.

Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Lima Dimensi Kepemimpinan Intelektual

Dalam pemaparannya, Warcito memperkenalkan lima dimensi yang perlu menjadi fondasi pengembangan kepemimpinan intelektual.