RADAR BOGOR – Pengembangan olahraga kebugaran di Kota Bogor memasuki babak baru setelah Mulyani resmi dipercaya memimpin Olahraga Kebugaran Indonesia atau ORKI Kota Bogor periode 2026-2031.

Kepengurusan baru ORKI Kota Bogor ini diharapkan mampu memperluas kegiatan olahraga sekaligus mendorong semakin banyak warga menerapkan gaya hidup sehat.

Mulyani bersama jajaran pengurus ORKI Kota Bogor lainnya resmi dilantik oleh Sekretaris Umum Pengurus Provinsi (Pengprov) ORKI Jawa Barat, Dedi Sarwanto, di Gedung DPRD Kota Bogor, Sabtu 21 November 2026.

Advertisement Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat gerakan olahraga kebugaran di tengah masyarakat.

Selain meningkatkan aktivitas olahraga, kepengurusan baru diharapkan dapat memperluas jangkauan kegiatan sehingga partisipasi warga semakin meningkat.

Mulyani yang juga merupakan anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor itu akan menjalankan amanah sebagai ketua selama lima tahun ke depan.

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Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Bogor, Zaenul Mutaqin, turut menghadiri pelantikan tersebut.

Ia mengajak ORKI untuk terus membangun sinergi dalam menumbuhkan budaya olahraga di lingkungan masyarakat.

“ORKI memiliki peran strategis dalam menggerakkan masyarakat agar semakin aktif berolahraga. Mari bergerak bersama membugarkan masyarakat Kota Bogor, sehingga terwujud Kota Bogor yang sehat, bugar, dan bahagia,” ujarnya, Minggu 22 November 2026.

Pria yang akrab disapa ZM itu berharap kepengurusan ORKI yang baru dapat menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai kegiatan olahraga kebugaran.