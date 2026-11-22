RADAR BOGOR - Setiap manusia pasti punya masalah. Cara terbaik untuk menyelesaikannya adalah dengan kembali pada Allah.

Pesan itulah yang menjadi pembahasan dalam Kajian dan Hipnoterapi yang diinisiasi oleh Komunitas Sujud Society di Bigland Bogor, Minggu 22 November 2026.

Mengusung tema Beautiful Ending Heal dan Return with Allah, Sujud Society mengajak perempuan agar tidak khawatir jika diterpa masalah.

Advertisement Panitia Pelaksana, Yuniar Purwanti menjelaskan perempuan acap kali memendam sendiri ketika terjadi satu permasalahan.

“Maka kita ingin membantu mereka untuk merilis, membantu mereka untuk mendiskusikan solusi yang bisa dikasih untuk mereka,” kata Yuniar.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 700 peserta. Kehadiran mereka diharap dapat memberikan energi positif antar satu sama lain.

Advertisement Baca Juga: Sera Coffeespace Bogor, Tempat Nongkrong Nyaman di Taman Heulang untuk WFC

“Dengan kayak gini kan bertemu bareng yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, ya kan? Ternyata kita punya circle yang positif. Bisa dukung satu sama lain,” terangnya

Sesi Hipnoterapi turut mewarnai acara tersebut. Momen itu menjadi salah satu upaya untuk bantu peserta melepaskan beban emosional mereka.

Founder Sujud Society Silvi Septina yang mengisi sesi tersebut. Ia juga ternyata dikenal sebagai Master atau Ahli Hypnoteraphy

Dalam paparannya, perempuan yang akrab disapa Umi Silvi itu menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap manusia pasti punya jalan terbaik untuk mereka pulang.