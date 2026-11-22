RADAR BOGOR – Pergantian jabatan terjadi di lingkungan Polresta Bogor Kota. Kombes Pol Adhitya Panji Anom yang baru sekitar dua bulan menjabat sebagai Kapolresta Bogor Kota mendapat penugasan baru dalam rotasi dan mutasi di tubuh Polri.

Kombes Pol Adhitya selanjutnya akan mengemban tugas sebagai Peneliti Ilmu Kepolisian Madya TK III Puslitbang Polri.

Padahal, ia baru ditunjuk memimpin Polresta Bogor Kota pada September 2026 lalu untuk menggantikan Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro.

Advertisement Informasi mengenai perpindahan jabatan tersebut dibenarkan Kasi Humas Polresta Bogor Kota, Ipda Imam Dwi.

Ia mengatakan, Surat Telegram (TR) terkait rotasi dan mutasi itu baru diterbitkan pada Sabtu malam.

“Iya dapat jabatan baru, TR-nya juga baru keluar kemarin. Ya lebih kurang baru dua bulan,” kata Imam kepada Radar Bogor, Minggu 22 November 2026 siang.

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Meski demikian, Imam mengaku belum mengetahui secara pasti pertimbangan atau alasan di balik pemindahan jabatan atasannya tersebut.

Ia menilai pergantian posisi di lingkungan kepolisian merupakan hal yang lumrah terjadi dalam organisasi.

Menurutnya, rotasi jabatan tidak selalu berkaitan dengan lamanya seseorang menduduki posisi tertentu.

Ia bahkan menyinggung pergantian pejabat di wilayah Sleman yang disebutnya pernah berlangsung kurang dari 24 jam.