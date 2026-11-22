RADAR BOGOR – Kecelakaan maut yang melibatkan bus Biskita Transpakuan di Jalan KS Tubun, Kota Bogor, menjadi perhatian Wali Kota Bogor Dedie Rachim.

Insiden Biskita yang menewaskan seorang pejalan kaki tersebut kini berlanjut ke proses hukum setelah polisi menetapkan sopir bus sebagai tersangka.

Dedie menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tragis Biskita yang terjadi pada Senin 16 November 2026 itu.

Advertisement Ia berharap kejadian tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan agar lebih berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat berkendara.

“Jadi saya rasa, ini pelajaran buat kita semua ya. Kita harus dan perlu lebih hati-hati, di manapun berada,” kata Dedie kepada awak media.

Ia secara khusus mengingatkan pengendara untuk memberikan hak kepada pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan.

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Menurutnya, sikap saling menghormati di jalan raya merupakan bagian dari nilai keadaban yang perlu dijunjung masyarakat Kota Bogor.

Dedie menegaskan, pengendara harus bersedia memperlambat kendaraan bahkan berhenti ketika melihat seseorang hendak menyeberang.

“Kalau ada yang mau menyeberang, rem. Kita ingin Kota Bogor kota yang maju berkeadaban. Jadi kalau kemudian orang menyeberang diberi kesempatan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pengguna jalan tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri ketika berkendara.