RADAR BOGOR - Pendaftaran anggota direktur dan anggota dewan pengawas (dewas) Perumda Trans Pakuan (PTP) diperpanjang.

Proses pendaftaran yang seharusnya berakhir pada 19 November kemarin, kini diperpanjang hingga 24 November 2026 mendatang.

“Ya diperpanjang sampai tanggal 24 November nanti,” kata Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Hanafi kepada Radar Bogor, Minggu, 22 November 2026 siang.

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Hanafi menjelaskan kebijakan itu dilakukan karena beberapa faktor salah satunya karena tidak ada peserta yang mendaftar hingga batas akhir yang ditentukan.

“Iya sepertu itu,” kata Hanafi saat ditanya soal alasan memperpanjang pendaftaran seleksi anggota Direktur dan Dewas PTP.

Advertisement Meski begitu Hanafi bersyukur sebab hingga Minggu, 22 November 2026 sudah ada peserta yang tertarik dengan dua jabatan di perusahaan plat merah itu.

Berdasarkan data yang dikantonginya, jumlah peserta yang mendaftar sebagai calon anggota Direktur PTP sebanyak 11 orang.

“Kalau untuk pelamar Dewas PTP dua orang yaitu Sujatmiko Baliarto dan Fakhrudin, ini data sampai perhari ini ya,” jelas Hanafi dikonfirmasi lebih lanjut.

Hanafi menjelaskan peserta yang telah mendaftar akan memasuki beberapa tahapan, mulai dari seleksi administrasi, uji kelayakan.

“Untuk pengumumannya semua, prosesnya sama kaya yang pendaftaran di PDAM kemarin pada Desember mendatang,” terang Hanafi