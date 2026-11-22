RADAR BOGOR - Ratusan warga memadati kawasan Masjid Al Muslimun, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Minggu, 22 November 2026. Mereka mendapatkan bantuan sembako, voucher belanja, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.

Ketua Panitia Sulam Taufik menjelaskan kegiatan tersebut merupakan Bantuan Kesehatan, Bantuan Sosial, dan Donor Darah (Bankessosdondar).

Bankessosdondar menjadi rangkaian perayaan Milad ke-33 Masjid Al Muslimun. Rangkaian kegiatan lainnya telah dilaksanakan sebelumnya, sepanjang bulan November ini.

Advertisement "Ini acara kelima (rangkaian Milad), kita melakukan pelayanan kepada orang-orang yang memperjuangkan agama (fisabilillah). Mulai dari guru ngaji, pengurus DKM, imam, khatib, marbot dari masjid dan musala yang ada di sekitar wilayah Masjid Al Muslimun," ujarnya.

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Ia menambahkan, total sebanyak 330 orang dari tiga kelurahan yang menerima bantuan dalam rangkaian Milad ke-33 Masjid Al Muslimun itu. Mereka mendapatkan sembako, voucher belanja, hingga pemeriksaan kesehatan, dan pembagian obat-obatan secara gratis.

Advertisement Tak hanya itu, panitia juga menyiapkan undian doorprize sebagai tambahan "oleh-oleh" bagi para penerima manfaat.

"Kita hanya berupaya melanjutkan cita-cita para pendiri masjid ini. Kalau mereka dulu meletakkan bangunan fisiknya, kita berharap bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar," tutur Sulam.

Ketua DKM Al Muslimun Alex Zulkarnaen mengamini hal tersebut. Baginya, kegiatan tahunan seperti itu menjadi upaya untuk mengangkat spirit masjid sebagai tempat peradaban, pusat kebaikan, hingga pusat keberkahan.

Menurutnya, masjid tidak hanya sebagai tempat untuk menyampaikan kebaikan. Masjid juga harus merealisasikan kebaikan itu.

"Kita mencoba (membantu masyarakat) walaupun tidak banyak (jumlahnya). Paling tidak, kita mencoba mendorong ada perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat," ujar Alex.