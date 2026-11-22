RADAR BOGOR – Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Keuskupan Bogor menetapkan kepemimpinan baru untuk periode 2026–2031.

Chatarina Sri Ismidasi terpilih sebagai Ketua Presidium dalam Konferensi Daerah (Konferda) X yang berlangsung di Bigland Hotel Sentul, Kabupaten Bogor, 20–21 November 2026.

Dalam kepengurusan baru, Chatarina didampingi Krisna Dewi sebagai Anggota Presidium I dan Elisabeth Betty Rianihapsari da Silva sebagai Anggota Presidium II. Ketiganya akan memimpin organisasi selama lima tahun ke depan.

Advertisement Pemilihan berlangsung dalam sidang pleno Konferda X pada Sabtu, 21 November 2026. Sebelum pemungutan suara, tujuh calon pimpinan diberi kesempatan menyampaikan gagasan dan rencana mereka jika terpilih memimpin WKRI DPD Keuskupan Bogor.

Sebanyak 148 utusan dari 26 cabang WKRI se-wilayah kerja DPD Keuskupan Bogor mengikuti konferensi lima tahunan tersebut. Selain memilih pimpinan baru, forum ini menjadi ajang evaluasi program kerja periode sebelumnya sekaligus merumuskan arah organisasi untuk lima tahun mendatang.

Advertisement Ada tiga agenda utama dalam Konferda X. Yakni penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus, pemilihan pimpinan baru, serta pelantikan dan peneguhan pimpinan terpilih.

Perkuat Peran Perempuan

Konferda X WKRI DPD Keuskupan Bogor mengusung tema "Menguatkan Kapasitas Perempuan demi Mewujudkan Kebaikan dan Kesejahteraan Bersama". Tema tersebut menjadi landasan untuk memperkuat kapasitas perempuan agar semakin berperan dalam kehidupan organisasi dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Vikaris Jenderal (Vikjen) Keuskupan Bogor, RD Yohanes Driyanto, menyampaikan bahwa seorang pemimpin perlu memiliki pengetahuan, keterampilan memimpin, serta kemampuan mengelola emosi.

Pemimpin juga dituntut memiliki kompetensi, menghadirkan inovasi, dan membangun komunikasi yang efektif, baik di lingkungan internal maupun eksternal organisasi.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Henny Nurliani, mengapresiasi kontribusi WKRI dalam menjaga kebhinekaan.