RADAR BOGOR - Pohon tumbang menimpa Biskita Trans Pakuan di Jalan Mayor Oking atau tepatnya depan Stasiun Bogor, Minggu, 22 November 2026 sore.

Pantauan Radar Bogor di lokasi, bagian atap Biskita terlihat mengalami kerusakan, warga sekitar pun langsung membantu proses evakuasi.

Arus lalu lintas di Jalan Mayor Oking terlihat padat merayap dan diarahkan melintas menuju area depan apartemen El Centro Bogor.

Advertisement Pedagang di sekitar lokasi, Ervin mengatakan insiden itu terjadi sekira pukul 15.00 WIB saat intensitas hujan deras.

“Ada suara kayak suara pohon tumbang, saya keluar langsung ini kan ketimpa dan gak lama dari situ sudah langsung ramai,” ujar Ervin kepada Radar Bogor Minggu, 22 November 2026.

Advertisement Saat kejadian, arus lalu lintas di Jalan Mayor Oking sedang sepi sehingga tidak menimpa kendaraan lainnya.

“Cuma gak lama dari situ langsung macet, langsung dialihin ke jalur sini depan El Centro,” terang Ervin.

Pohon tumbang ini juga disebut Ervin sempat menimpa salah satu pedagang, seorang warga dilarikan ke rumah sakit karena pingsan.

“Kayaknya kaget, pingsan di situ, langsung dibawa ke RSUD,” imbuhnya.