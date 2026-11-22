RADAR BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menghadiri Majelis Zikir Maulidurrasul SAW dan Haul Akbar Bogor 1448 Hijriah/2026 yang berlangsung di Masjid Raya Al-Muttaqin, Minggu, 22 November 2026.

Kegiatan keagamaan tersebut diikuti jemaah dari berbagai kalangan, baik yang berasal dari Kota Bogor, sejumlah daerah lain di Indonesia, maupun mancanegara.

Dalam kesempatan itu, Dedie menyambut kehadiran seluruh jemaah yang datang ke Kota Bogor. Ia berharap pertemuan tersebut membawa keberkahan serta mengajak seluruh peserta memanjatkan doa agar seluruh rangkaian acara dapat berlangsung tertib, aman, dan sukses.

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Dedie juga mengajak jemaah untuk mendoakan Indonesia, terutama Kota Bogor, agar selalu mendapat perlindungan, terhindar dari ancaman bencana, serta mampu melewati berbagai tantangan yang dihadapi.

"Mudah-mudahan ke depan semakin ada perbaikan, semakin membuat bangsa kita sebagai bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, apalagi sudah memasuki musim hujan," ujar Dedie Rachim dalam keterangannya di laman Pemerintah Kota Bogor.

Advertisement Wali Kota Bogor berharap kondisi bangsa ke depan semakin membaik dan cita-cita mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera serta mendapat keberkahan dapat tercapai. Terlebih, saat ini wilayah Bogor telah memasuki musim hujan dengan kondisi cuaca yang dinilai semakin ekstrem.

Dedie menjelaskan, berdasarkan data yang dimilikinya, intensitas hujan dalam satu kejadian dapat mencapai 250 milimeter. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius sehingga masyarakat diminta lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Ia mengingatkan warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke aliran sungai. Masyarakat juga diimbau menghindari berbagai perilaku yang berpotensi merusak alam karena dapat memperburuk risiko bencana.

Melalui momentum zikir dan doa bersama tersebut, Dedie mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran untuk memperbaiki kondisi lingkungan sekaligus melakukan introspeksi diri dan memohon ampunan kepada Allah SWT.

Ia menekankan bahwa kepedulian terhadap sungai dan alam harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan.