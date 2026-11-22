RADAR BOGOR - Alunan musik bambu menggema di tengah rindangnya Kebun Raya Bogor, Minggu, 22 November 2026. Sebanyak 200 pemain angklung dari 12 komunitas se-Jabodetabek berkumpul dalam peringatan Hari Angklung Sedunia atau World Angklung Day 2026.

Tak sekadar memainkan alat musik tradisional, kegiatan ini menjadi ajang merawat kebudayaan sekaligus merajut kebersamaan lintas generasi.

Mengusung tema Ngamumule Budaya, Ngarakit Kebersamaan, kegiatan yang berlangsung di Griya Anggrek, Kebun Raya Bogor ini digelar Angklung Srikandi Bogor Baru bersama Saung Akar Budaya, dengan dukungan Kebun Raya Bogor.

Advertisement Belasan komunitas yang hadir berasal dari wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Jakarta. Mereka berkolaborasi memainkan delapan lagu dalam satu pertunjukan angklung bersama.

Ketua Angklung Srikandi Bogor Baru, Indria Prawitasari mengatakan, kegiatan tersebut menjadi penyelenggaraan perdana yang melibatkan komunitasnya bersama Saung Akar Budaya dalam memperingati Hari Angklung Sedunia.

Advertisement Menurutnya, menyatukan belasan komunitas dalam satu pertunjukan bukan perkara sulit. Sebab, setiap kelompok telah memiliki kesamaan pakem dalam membaca isyarat tangan atau hand sign yang digunakan konduktor untuk mengarahkan permainan.

"Jadi, meskipun berasal dari komunitas berbeda, saat berkolaborasi tidak perlu latihan bersama terlebih dahulu. Masing-masing sudah memahami pakem yang sama," ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan Saung Akar Budaya, Siti Maryuni menilai, angklung bukan sekadar warisan budaya yang harus dijaga, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan dan kehidupan sosial para pemainnya.

Terlebih, banyak komunitas angklung yang diikuti kalangan lanjut usia (lansia). Aktivitas tersebut menjadi ruang bagi mereka untuk tetap produktif, bersosialisasi, sekaligus melatih konsentrasi dan daya ingat.

Menurutnya, bermain angklung membutuhkan fokus dan kesabaran. Setiap pemain harus memperhatikan arahan konduktor agar nada yang dihasilkan selaras dengan pemain lainnya.