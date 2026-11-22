RADAR BOGOR - Hujan disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kota Bogor, Minggu, 22 November 2026 membuat wilayah ini dikepung bencana.

Advertisement Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor menerima sebanyak 20 laporan bencana yang terjadi, mulai dari tanah longsor, banjir, atap ambruk hingga pohon tumbang.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor Dimas Tiko mengatakan hujan deras disertai angin kencang mulai menerjang di rentan waktu 16.30 hingga 17.00 WIB.

“Setelah itu memang beberapa kejadian masuk lewat Pusdalops kami. Ada sekitar 20 kejadian masuk dan didominasi oleh dampak cuaca ekstrem,” terang Dimas.

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Meski hujan hanya berlangsung satu jam tetapi kondisi ini terjadi merata di sejumlah wilayah, utamanya di wilayah utara, timur dan tengah.

“Sehingga tadi ada atap rumah ambruk, tanah longsor, banjir sampai memberi hambatan pengendara, dan terakhir pohon tumbang,” terang Dimas.

Pohon tumbang ini berdampak domino. BPBD Kota Bogor mencatat sebanyak tiga kendaraan tertimpa dahan pohon yang tumbang itu.

“Tadi ada fasilitas umum seperti Biskita di Paledang, terus seperti di Baranangsiang menimpa sekitar 2 kendaraan R4,” ungkap Dimas.

Tidak ada korban jiwa akibat rentetan bencana tersebut, Dimas pun mengimbau kepada seluruh warga untuk selalu waspada.