RADAR BOGOR – Pengendara yang hendak memarkirkan kendaraan di Stasiun Bogor harus menghadapi antrean panjang pada Senin 23 November 2026 pagi.

Gangguan pada mesin gate parkir membuat kendaraan kesulitan masuk ke area parkir Stasiun Bogor.

Kondisi tersebut berdampak pada arus lalu lintas di sekitar Jalan Mayor Oking. Kendaraan yang mengarah ke area Stasiun Bogor tidak dapat melaju dengan kecepatan normal dan terpaksa bergerak perlahan akibat antrean yang mengular.

Advertisement Salah seorang pengendara, Adit Bakri, mengaku harus menunggu hingga sekitar 30 menit untuk bisa memasuki area parkir Stasiun Bogor.

Menurutnya, gangguan terjadi pada gate parkir yang digunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.

“Gate parkir eror. Udah setengah jam nih ga masuk-masuk. Yang eror gate parkir motor dan mobil,” kata Adit kepada Radar Bogor, Senin 23 November 2026 pagi.

Advertisement Baca Juga: Suzuki Burgman Street Terbaru Lebih Canggih dari 125 EX, Ini Fitur dan Harganya

Situasi semakin semrawut karena sejumlah pengendara sepeda motor nekat menggunakan jalur masuk yang diperuntukkan bagi mobil.

Akibatnya, kendaraan roda empat semakin sulit bergerak dan antrean bertambah panjang.

“Betul. Ditambah motor ambil gate parkir mobil jadinya mobil semakin ga bergerak,” terang Adit saat dikonfirmasi lebih lanjut.

Kepala Stasiun Bogor, Djoko Utomo, membenarkan adanya gangguan pada mesin gate parkir kendaraan yang hendak masuk ke area stasiun.