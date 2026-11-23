RADAR BOGOR - Kasus penularan HIV di Kota Bogor masih menjadi perhatian serius. Hingga Oktober 2026, Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat sebanyak 343 kasus baru HIV dan 127 kasus AIDS.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa HIV masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian bersama. Terlebih, upaya pencegahan dan penemuan kasus secara dini perlu terus diperkuat.

Kepala Dinkes Kota Bogor, Erna Nuraena mengatakan, pihaknya terus memperluas akses pemeriksaan dan pengobatan HIV melalui puluhan fasilitas pelayanan kesehatan (faskes).

Advertisement Saat ini, layanan pemeriksaan HIV telah tersedia di 59 faskes. Rinciannya, 25 puskesmas, 22 rumah sakit, satu klinik lapas, dan 11 klinik swasta.

"Sementara untuk layanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) HIV sudah tersedia di 41 fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi 25 puskesmas, sembilan rumah sakit, dan tujuh klinik swasta," ujarnya.

Menurut Erna, ketersediaan layanan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mendekatkan akses pemeriksaan dan pengobatan kepada masyarakat.

"Dinkes Kota Bogor terus mendorong masyarakat untuk tidak ragu melakukan pemeriksaan HIV. Kami juga memastikan setiap orang yang terdiagnosis HIV dapat segera memperoleh pengobatan antiretroviral (ARV) dan mempertahankan pengobatan secara berkelanjutan," jelasnya.

Dia menambahkan, pemeriksaan HIV penting dilakukan untuk mengetahui status kesehatan sejak dini.

Bagi masyarakat yang terdiagnosis HIV, pengobatan ARV perlu segera diakses dan dijalankan secara teratur.

"Dengan pengobatan yang teratur dan berkelanjutan, ODHIV dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif serta menurunkan risiko penularan HIV," tuturnya.