RADAR BOGOR – Kreativitas warga Perumahan Taman Yasmin Sektor 6, Kelurahan Curugmekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, terlihat dalam upaya mengatasi persoalan sampah rumah tangga.

Salah satu inovasi yang dikembangkan warga RT 04/RW 09 Taman Yasmin adalah mengubah toren air bekas menjadi komposter untuk mengolah sampah organik melalui fasilitas biopori komunal.

Inovasi tersebut menjadi bagian dari gerakan pengelolaan lingkungan yang dilakukan warga Taman Yasmin dalam mengikuti ajang Bogor Bersih 2026.

Advertisement Program ini tidak hanya mengandalkan fasilitas pengolahan sampah, tetapi juga diperkuat melalui edukasi pemilahan sampah, keberadaan Bank Sampah Unit (BSU) Laras, serta pembenahan sarana biopori di lingkungan permukiman.

Direktur BSU Laras RW 09 Perumahan Taman Yasmin Sektor 6, Richard, menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan membutuhkan proses dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

Tahapannya dimulai dari menumbuhkan kesadaran warga, menyediakan fasilitas pendukung, hingga membentuk kebiasaan mengelola sampah dari rumah masing-masing.

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Menurut Richard, kehadiran tim juri pada babak final Bogor Bersih 2026 juga menjadi kesempatan bagi pengurus untuk mengevaluasi program yang telah berjalan.

Melalui kunjungan tersebut, warga berharap memperoleh masukan agar berbagai inisiatif lingkungan dapat terus ditingkatkan.

“Bagi kami, kunjungan juri juga menjadi kesempatan untuk belajar, mendapatkan masukan, dan melihat sejauh mana praktik yang telah kami jalankan dapat terus dikembangkan,” ujar Richard.

Berawal dari Keluhan Tempat Pembuangan Sampah

Gerakan pengelolaan sampah di lingkungan RW 09 bermula dari persoalan tempat pembuangan sementara (TPS).