RADAR BOGOR – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor terus menambah fasilitas pendidikan melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di sejumlah sekolah negeri.

Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan daya tampung siswa sekaligus memperluas kuota penerimaan pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mendatang.

Pembangunan RKB tersebut menyasar satuan pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Advertisement Sejumlah sekolah yang masuk dalam rencana penambahan ruang kelas di antaranya SD Gang Aut, SD Pakuan, SD Rancamaya, SD Cilendek 1, SMPN 13, dan SMPN 12.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpas) Disdik Kota Bogor, Dhede Sholeh, mengatakan penentuan sekolah penerima pembangunan RKB dilakukan berdasarkan hasil kajian kondisi sarana dan prasarana masing-masing satuan pendidikan.

“Di SD itu ada Gang Aut, SD Pakuan, SD Rancamaya, SD Cilendek 1, kalau SMP itu di antaranya ada SMPN 13 dan SMPN 12,” ungkap Dhede kepada Radar Bogor.

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Menurutnya, Disdik tidak langsung menetapkan sekolah yang akan mendapatkan pembangunan.

Sebelumnya, tim melakukan pemetaan dan pemeriksaan kondisi bangunan untuk menentukan tingkat kerusakan serta kebutuhan penanganan.

Terdapat tiga kategori kondisi bangunan yang menjadi pertimbangan, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.

Sekolah dengan kerusakan kategori sedang menjadi salah satu prioritas intervensi, sedangkan perbaikan ringan dapat ditangani menggunakan dana pemeliharaan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).