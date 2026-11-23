RADAR BOGOR – Beragam inovasi pengelolaan sampah dikembangkan SD Batutulis 2 Kota Bogor untuk membangun kepedulian lingkungan di kalangan siswa.

Mulai dari mengolah sisa makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk, hingga menyulap plastik bekas menjadi meja dan kursi.

Berbagai upaya tersebut mengantarkan SD Batutulis 2 menjadi salah satu finalis lomba Bogor Bersih Kota Bogor kategori sekolah dasar (SD).

Advertisement Kepala SD Batutulis 2, Meyratiyani Sopian, mengatakan keikutsertaan sekolahnya dalam kompetisi tersebut berawal dari pengalaman para guru yang sebelumnya pernah mengikuti perlombaan serupa dan berhasil masuk dalam 10 besar.

Pengalaman itu kemudian menjadi motivasi sekaligus tantangan baginya untuk kembali mengikutsertakan SD Batutulis 2 dalam ajang Bogor Bersih.

Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan untuk memperbaiki berbagai kekurangan di lingkungan sekolah.

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"Saya pikir ini jadi tantangan. Akhirnya saya ajak guru-guru untuk ikut lagi. Apa saja yang perlu kita benahi, kita coba perbaiki," ujarnya.

Saat memulai pembenahan, pihak sekolah menemukan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

Salah satu tantangannya adalah kondisi bangunan sekolah yang saat ini merupakan bekas gedung Balai Latihan Kerja (BLK).

Usia bangunan yang sudah cukup lama membuat beberapa fasilitas membutuhkan perhatian lebih, termasuk kondisi toilet.