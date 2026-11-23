RADAR BOGOR – Kisah perjuangan seorang pemuda penjual rambutan di Kabupaten Purwakarta menarik perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Dalam perjalanannya menyusuri jalanan daerah tersebut, Dedi Mulyadi bertemu Rifko, pemuda berusia 19 tahun yang sudah berjualan buah sejak masih duduk di bangku usia sekolah.

Pertemuan itu memperlihatkan perjuangan Rifko dalam mencari nafkah secara mandiri.

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Kisah pertemuan tersebut ditayangkan melalui kanal YouTube Dedi Mulyadi. Dalam perbincangan itu, Rifko mengungkapkan bahwa dirinya mulai berjualan rambutan ketika berusia sekitar 12 atau 13 tahun.

“Sekitaran segitulah, Pak,” jawab Rifko saat Dedi Mulyadi menanyakan awal mula dirinya menekuni pekerjaan tersebut.

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Rifko menjelaskan, rambutan yang dijualnya dibeli dengan harga sekitar Rp2.000 per kilogram. Buah itu kemudian dijual kembali dengan harga Rp5.000 per kilogram.

Untuk menekan biaya sekaligus memperoleh keuntungan, Rifko tidak hanya berjualan.

Ia juga melakukan berbagai pekerjaan sendiri, mulai dari memetik buah, mengumpulkan hasil panen, hingga mengangkut rambutan untuk dijual.

“Manjat sendiri, ngumpulin sendiri, ngangkut sendiri, ngejual sendiri,” ujar Rifko menceritakan aktivitasnya.