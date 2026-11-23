RADAR BOGOR – Warga Bogor Selatan, Kota Bogor akan kembali memiliki akses perjalanan kereta api melalui Stasiun Ciomas.

Stasiun Ciomas yang berada di wilayah Kecamatan Bogor Selatan itu, direncanakan mulai beroperasi kembali pada 1 Desember 2026, dengan dua perjalanan KA Pangrango yang dijadwalkan berhenti di lokasi itu.

Menjelang pengoperasian kembali, tim dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) bersama Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Bandung telah melakukan peninjauan langsung ke Stasiun Ciomas, Senin 23 November 2026.

Advertisement Kepala BTP Bandung, Endang Setiawan, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk memeriksa kesiapan sarana dan prasarana (sarpas), termasuk berbagai aspek pendukung operasional stasiun.

“Gapeka-nya baru 1 Desember. Tadi tim untuk melihat dari semua kesiapan operasional mulai dari Sarpas dan lain-lain,” kata Endang kepada Radar Bogor.

Meski demikian, Endang mengaku belum menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan timnya.

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Penetapan tarif perjalanan yang akan berlaku di Stasiun Ciomas juga masih menunggu pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) terbaru.

“Nanti tarifnya ada disesuaikan dengan Gapeka baru. Rencananya begitu namun ini masih menunggu hasil uji hari ini,” terang Endang, Senin 23 November 2026.

Sementara itu, Manajer Humas KAI Daop I Jakarta, Franoto Wibowo, membenarkan rencana pengaktifan kembali Stasiun Ciomas pada 1 Desember 2026.

Menurut Franoto, nantinya terdapat dua perjalanan KA Pangrango yang akan melayani naik dan turun penumpang di stasiun tersebut.