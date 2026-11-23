RADAR BOGOR – Sejumlah program pembangunan fasilitas publik disiapkan Pemkot Bogor untuk masyarakat di wilayah Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.

Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, saat menghadiri kegiatan bakti sosial bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, di Kampung Cikeas, Kelurahan Katulampa, Minggu 22 November 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan Bakti Sosial Santunan Anak Yatim dan Janda/Dhuafa yang digelar bersama Gerakan Masyarakat Kota Bogor (GMKB).

Advertisement Kehadiran Dedie Rachim dan Bima Arya disambut antusias oleh masyarakat setempat.

Dalam kesempatan itu, Dedie menyampaikan penghargaan kepada GMKB atas berbagai kegiatan sosial yang selama ini dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian bersama untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Advertisement Baca Juga: Pelayanan Publik Kota Bogor Dapat Apresiasi Nasional, Dedie Rachim Terima Penghargaan

Kegiatan sosial itu juga sejalan dengan arah kebijakan Pemkot Bogor dalam mendekatkan pelayanan serta fasilitas publik agar semakin mudah dijangkau warga.

"Di samping itu, di lokasi ini akan dibangun kantor pemerintahan terpadu. Saat ini juga sedang berproses tahapan pembangunan lapangan olahraga di Katulampa dan akan dibangun masjid," ujarnya.

Dedie berharap berbagai rencana pembangunan tersebut dapat berjalan sesuai harapan.

Ia pun meminta doa dan dukungan masyarakat agar seluruh program yang tengah disiapkan bisa terlaksana dengan lancar serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi warga.