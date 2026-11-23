RADAR BOGOR - Mahasiswa Universitas Djuanda (Unida) demo di depan Istana Bogor, Senin, 23 November 2026 dan menolak rencana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon.

Tuntutan itu dituangkan dalam pamflet yang terus dibentangkan. Secara bergiliran, mereka berorasi menggunakan pengeras suara yang telah disiapkan.

Koordinator Aksi Mahdi menilai rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kolon merupakan kebijakan yang keliru dan dapat mengancam populasi.

Advertisement Baca Juga: Wakil Ketua MPR Tegaskan 2 Nama Cawapres segera Diverifikasi

“Mustofa aja 2025 cuma 14 km meninggal. Cuma kurang dari 50 spesies lagi sekarang Badak Jawa yang hidup. Mau nunggu sampai punah ini,” tegas Mahdi.

Pemerintah menurutnya lebih fokus terhadap penanganan bencana yang masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia seperti Karhutla.

Advertisement “Karhutla sampai sekarang belum selesai, Aceh sampai sekarang belum pulih, sekarang Badak Jawa, ini kebijakan macam apa,” terang Mahdi.

Tidak boleh ada praktik eksploitasi dalam bentuk apapun, baik itu tumbuhan atau binatang sekalipun, mahasiswa berdiri di garda terdapan untuk menolaknya.

“Menolak kami, sangat menolak dengan tegas seluruh bentuk eksploitasi maupun relokasi baik fauna maupun flora yang ada di Indonesia,” jelas Mahdi.

Indonesia sudah seharusnya berbenah. Banyak prioritas yang mesti diselesaikan ketimbang memindahkan Badak Jawa dari habitatnya.