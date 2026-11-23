RADAR BOGOR – Minggu pagi tak harus diisi dengan rutinitas biasa. Warga Bogor bisa menikmati suasana berbeda dengan berjalan santai, berolahraga bersama, menikmati musik, hingga menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman. Keseruan itu akan hadir dalam gelaran Fun Walk Kopi Bintang Lima Hitam Manis bersama Radar Bogor, Minggu, 29 November 2026, di Alun-alun Kota Bogor.

Tak hanya mengajak masyarakat hidup sehat, acara ini juga menghadirkan hiburan musik yang siap membuat suasana semakin meriah, yakni Orkes Nunung CS. Grup musik yang dikenal dengan gaya nyentrik, lirik jenaka, serta sentuhan musik orkes ini bakal menjadi salah satu penampil yang dinantikan.

Kehadirannya akan membawa warna tersendiri di tengah rangkaian aktivitas olahraga dan hiburan yang disiapkan bagi masyarakat.

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Fun Walk, Zumba, Musik, hingga Door Prize

Selain penampilan Orkes Nunung CS, Fun Walk Kopi Bintang Lima Hitam Manis bersama Radar Bogor juga menghadirkan sejumlah aktivitas menarik yang bisa dinikmati peserta.

Advertisement Mulai dari Fun Walk untuk mengajak masyarakat bergerak aktif, Zumba bersama instruktur, interactive booth activities yang menghadirkan permainan dan aktivitas interaktif bersama Kopi Bintang Lima dengan door prize menarik seperti umroh, sepeda motor, logam mulia, serta puluhan barang elektronik lainnya hingga live music yang mengiringi kemeriahan acara.

Puncak kegiatan juga akan semakin ditunggu dengan pengumuman grand door prize. Kesempatan membawa pulang hadiah menarik menjadi pelengkap keseruan bagi peserta yang hadir.

Fun Walk Kopi Bintang Lima Hitam Manis x Radar Bogor

Hari/Tanggal: Minggu, 29 November 2026

Lokasi: Alun-alun Kota Bogor

Waktu: 07.00–11.00 WIB

Harga kupon: Rp35.000

Dengan kupon Rp35.000, peserta mendapatkan:

Jersey acara

Kopi Bintang Lima

Kesempatan mengikuti undian grand door prize

Berbagai kegiatan seru:

Fun Walk

Zumba bersama

Interactive Booth Activities

Cara Daftar Fun Walk Radar Bogor 2026