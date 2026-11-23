RADAR BOGOR – Aksi demo mahasiswa di depan Kantor DPRD Kota Bogor, Senin, 23 November 2026 berlangsung ricuh. Dua mahasiswa harus dilarikan ke rumah sakit setelah terjadi aksi saling dorong.

Sebelum mendatangi Kantor DPRD Kota Bogor, mahasiswa lebih dulu menggelar demonstrasi di depan Istana Bogor. Massa kemudian bergerak menuju kantor dewan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait berbagai isu nasional.

Salah satu tuntutan yang disuarakan yakni penolakan terhadap rencana relokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon. Selain itu, mahasiswa mendesak penuntasan persoalan hukum dan perlindungan hutan di Indonesia, serta peningkatan kesejahteraan guru.

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Setibanya di Kantor DPRD Kota Bogor, massa sempat ditemui dua anggota dewan. Namun, mahasiswa meminta agar bisa bertemu langsung dengan pimpinan DPRD agar aspirasi mereka dapat diteruskan ke pemerintah pusat.

Massa kemudian memilih menunggu pimpinan DPRD keluar menemui mereka. Situasi mulai memanas hingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian di area tangga kantor dewan.

Advertisement Dalam insiden tersebut, seorang mahasiswa terjatuh dari tangga. Selain itu, seorang mahasiswa lainnya juga pingsan akibat berdesakan di tengah kerumunan.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor, Rusli Prihatevy, mengatakan satu orang dibawa ke Rumah Sakit Salak sedangkan satu lainnya ke RSUD Kota Bogor untuk mendapatkan perawatan medis.

"Yang terpenting mereka tertangani, ada satu orang yang dibawa ke Rumah Sakit Salak dan satu orang lagi ke RSUD. Insyaallah nanti kami menjamin penanganan mereka agar kondisinya bisa segera membaik," kata Rusli.

Terkait tuntutan mahasiswa, Rusli menyatakan DPRD Kota Bogor akan menindaklanjutinya melalui mekanisme kelembagaan. Aspirasi tersebut akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPRD agar tercatat secara resmi dan dapat diteruskan kepada pemerintah pusat.

"Setelah rapat Bamus nanti, saya akan menghantarkan langsung tuntutan, aspirasi, harapan, beserta substansi yang mereka suarakan hari ini agar bisa diterima pemerintah pusat," ujarnya.